   Учебный центр 1С

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Начальное заполнение информационной базы
|Ознакомление с программой
|00:07:06
|Заполнение справочников
|00:02:45
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Кадровый учет организации
|Штатное расписание организаций
|00:01:05
|Справочник «Физические лица»
|00:01:26
|Настройка вычетов по НДФЛ
|00:01:26
|Настройка пользователя
|00:01:36
|Справочник «Сотрудники»
|00:01:45
|Прием на работу в организацию
|00:01:18
| Кадровое перемещение
|00:01:36
| Увольнение из организации
|00:00:42
|Отпуска сотрудников организации
|00:01:42
| Командировки организации
|00:01:00
| Отчеты по кадровому учету
|00:05:03
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Расчет зарплаты в организации
|Порядок расчета ЗП
|00:02:09
|Ввод основного расчета «Доплата за переработку»,
Показатель расчета ЗП
|00:07:24
|Ввод дополнительного начисления «Материальная помощь»
|00:00:55
|Средний заработок
|00:01:43
|Ввод постоянного начисления
|00:02:58
|ЗП за первый месяц. Премии сотрудников
|00:01:05
|ЗП за первый месяц. Материальная помощь
|00:01:04
|ЗП за первый месяц. Штраф
|00:00:48
|Начисление ЗП за первый месяц
|00:07:20
|Выплата ЗП за первый месяц через кассу
|00:03:18
|Начисление страх взносов за первый месяц
|00:02:44
|Расчеты по страховым взносам за первый месяц
|00:02:51
|ЗП за второй месяц. Увольнение, премии, штраф
|00:04:03
|ЗП за второй месяц. Расчет среднего заработка
|00:02:14
|ЗП за второй месяц. Расчет больничного
|00:02:19
|ЗП за второй месяц. Показатель расчета ЗП
|00:00:21
|ЗП за второй месяц. Начисление ЗП за второй месяц
|00:01:45
|ЗП за второй месяц. Выплата ЗП через банк и кассу
|00:02:20
|ЗП за второй месяц. Выписка из банка на перечисление ЗП
|00:01:45
|Начисление и перечисление страх. взносов за второй месяц
|00:02:35
|ЗП за третий месяц. Расчет отпускных
|00:01:51
|ЗП за третий месяц. Начисление премий
|00:00:51
|ЗП за третий месяц. Показатель расчета ЗП
|00:00:29
|ЗП за третий месяц. Штраф
|00:00:37
|Табель учета раб. вр. Начисление ЗП за третий месяц
|00:01:23
|ЗП за третий месяц. Выплата ЗП через банк и кассу
|00:01:57
|Начисление страх взносов за третий месяц
|00:00:56
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Регламентированная отчетность
|Регламентированная отчетность 4-ФСС
|00:02:37
|Регламентированная отчетность РСВ-1 и перс. учет
|00:02:06
|Справки 2-НДФЛ
|00:02:09