   Учебный центр 1С

Видеокурс по 1С Зарплата и управление персоналом



Компания "Мой учет" предоставляет бесплатно доступ к просмотру видео уроков по 1С Зарплата и управление персоналом.

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Курс содержит следующие разделы: