   Учебный центр 1С

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Видеокурс по 1С Зарплата и управление персоналом 

Компания "Мой учет" предоставляет бесплатно доступ к просмотру видео уроков по 1С Зарплата и управление персоналом.
Скачайте практикум курса для закрепление материала Скачать

Если Вам для обучения нужна программа 1С, можете воспользоваться бесплатным двухнедельным доступом к нашему серверу  в меню "Аренда 1С", по Вашему запросу мы создадим для Вас базу в которой Вы сможете бесплатно заниматься в течение двух недель.

Курс содержит следующие разделы:

Начальное заполнение информационной базы

PlayОзнакомление с программой         00:07:06
PlayЗаполнение справочников                                 00:02:45

Кадровый учет организации 

PlayШтатное расписание организаций00:01:05
PlayСправочник «Физические лица»00:01:26
PlayНастройка вычетов по НДФЛ00:01:26
PlayНастройка пользователя00:01:36
PlayСправочник «Сотрудники» 00:01:45
PlayПрием на работу в организацию00:01:18
Play Кадровое перемещение00:01:36
Play Увольнение из организации00:00:42
PlayОтпуска сотрудников организации00:01:42
Play Командировки организации00:01:00
Play Отчеты по кадровому учету00:05:03

Расчет зарплаты в организации

PlayПорядок расчета ЗП00:02:09
PlayВвод основного расчета «Доплата за переработку»,                   
Показатель расчета ЗП
00:07:24
PlayВвод дополнительного начисления «Материальная помощь» 00:00:55
PlayСредний заработок00:01:43
PlayВвод постоянного начисления00:02:58
PlayЗП за первый месяц. Премии сотрудников00:01:05
PlayЗП за первый месяц. Материальная помощь00:01:04
PlayЗП за первый месяц. Штраф00:00:48
PlayНачисление ЗП за первый месяц00:07:20
PlayВыплата ЗП за первый месяц через кассу00:03:18
PlayНачисление страх взносов за первый месяц00:02:44
PlayРасчеты по страховым взносам за первый месяц00:02:51
PlayЗП за второй месяц. Увольнение, премии, штраф 00:04:03
PlayЗП за второй месяц. Расчет среднего заработка 00:02:14
PlayЗП за второй месяц. Расчет больничного 00:02:19
PlayЗП за второй месяц. Показатель расчета ЗП00:00:21
PlayЗП за второй месяц. Начисление ЗП за второй месяц 00:01:45
PlayЗП за второй месяц. Выплата ЗП через банк и кассу 00:02:20
PlayЗП за второй месяц. Выписка из банка на перечисление ЗП 00:01:45
PlayНачисление и перечисление страх. взносов за второй месяц00:02:35
PlayЗП за третий месяц. Расчет отпускных 00:01:51
PlayЗП за третий месяц. Начисление премий 00:00:51
PlayЗП за третий месяц. Показатель расчета ЗП 00:00:29
PlayЗП за третий месяц. Штраф 00:00:37
PlayТабель учета раб. вр. Начисление ЗП за третий месяц 00:01:23
PlayЗП за третий месяц. Выплата ЗП через банк и кассу 00:01:57
PlayНачисление страх взносов за третий месяц 00:00:56

Регламентированная отчетность

PlayРегламентированная отчетность 4-ФСС 00:02:37
PlayРегламентированная отчетность РСВ-1 и перс. учет 00:02:06
PlayСправки 2-НДФЛ 00:02:09
 
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